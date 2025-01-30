Эмбарго на обзоры Avowed спадёт 13 февраля; игра уже находится у рецензентов Хот...

Эмбарго на обзоры Avowed спадёт 13 февраля; игра уже находится у рецензентовХотя Xbox немного сдержанно относится к маркетингу своей следующей большой игры Avowed, они, похоже, уверены в ее выпуске, поскольку разослали коды обзоров за две недели до запуска, а эмбарго на обзоры будет снято в день… источник#Xbox.