Во Владимирской области полицией раскрыто хищение почти 2 тонн дизельного топлива из нефтепровода

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Владимирской области и регионального УФСБ в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована противоправная деятельность 40-летнего местного жителя.