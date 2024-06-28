Во Владимирской области полицией раскрыто хищение почти 2 тонн дизельного топлива из нефтепровода

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Владимирской области и регионального УФСБ в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована противоправная деятельность 40-летнего местного жителя.
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