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Даниил Медведев: «Я много читал в детстве. Может быть, поэтому хорошо говорю и выражаю мысли»

Даниил Медведев прокомментировал слова Андрея Рублева о том, что он много читает. «Не знаю, почему он так сказал.

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