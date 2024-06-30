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ТСН24

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Над соседними Липецкой и Орловской областями сбили 11 ночью 30 июня беспилотников

Над соседними Липецкой и Орловской областями сбили 11 ночью 30 июня беспилотников

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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