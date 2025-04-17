ВС РФ разбили в Воздвиженке элитный отряд ВСУ «Скала»

Противник понес существенные потери Соединения 425-го штурмового полка украинской армии «Скала» трижды штурмовали Воздвиженку (ДНР), однако понесли существенные потери и были вынуждены отступить, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным «Саб».
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