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Новую экранизацию "Граф Монте-Кристо" покажут в РФ 19 сентября

Новую экранизацию "Граф Монте-Кристо" покажут в РФ 19 сентября

На российские экраны выходит новая версия знаменитого романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Как сообщается в расписании премьер на Кинопоиске, премьера адаптации классической истории состоится 19 сентября.

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