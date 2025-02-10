Аналитик Калманович назвал инфляцию в 7% главным риском для россиян в 2025 году

Вторым риском он назвал умеренное ослабление рубля по отношению к мировым резервным валютам. Третий фактор, который затронет не всех гражданИнфляция на уровне 7% в 2025 году станет одним из главных рисков для бюджета россиян, заявил «Газете.
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