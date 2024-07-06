«Ориентирован на восстановление отношений с Западом». Президентом Ирана стал Масуд Пезешкиян

Официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами заявил, что кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана.
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