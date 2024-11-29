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Царьград

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Это уже не намёки: Вопиющее заявление мигранта. Инородцы пошли ва-банк

Это уже не намёки: Вопиющее заявление мигранта. Инородцы пошли ва-банк

Оскорбления, нападения и другие преступления со стороны мигрантов стали обыденностью для России. Каждый день появляются видео или аудио, на которых запечатлены зверства "ценных специалистов".

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Комментарии
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Амара Карпова
Безнаказанность этих диких животных🤮порождает вседозволенность🤬
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18 час.

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