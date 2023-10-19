Трэй Янг о том, что Лука Дончич получает больше внимания СМИ: «Меня это не беспокоит. Если стану чемпионом, пресса это покажет»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не беспокоится о сравнениях с лидером «Далласа» Лукой Дончичем. Янгу сказали, что «Хоукс» и «Мавс» имеют примерно одинаковые результаты с момента драфта-2018, а Янг и Дончич имеют примерно одинаковые статистические показатели, однако словенец получает гораздо больше внимания от прессы и является одним из претендентов на MVP.