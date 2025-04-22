Украине придется признать потерю 20% территорий: цена мира

Андрей Зарубкин

Во времена Богдана Хмельницкого и Переяславской Рады в состав Руси вошли территории трех областей (Киевской, Черновицкой и еще одной). Все остальное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки.