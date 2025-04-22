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Украине придется признать потерю 20% территорий: цена мира

Украине придется признать потерю 20% территорий: цена мира

Важно отметить, что подобная уступка, по имеющейся информации, рассматривается украинской стороной как признание ситуации "де-факто", а не "де-юре".

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Комментарии
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Андрей Зарубкин
Во времена Богдана Хмельницкого и Переяславской Рады в состав Руси вошли территории трех областей (Киевской, Черновицкой и еще одной). Все остальное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки.
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19 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Не Черновицкой, а Черниговской.
Ответить
19 час.
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