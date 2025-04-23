Найдена книга с автографом Гагарина, украденная у семьи космонавта Леонова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дочери знаменитого космонавта Алексея Леонова и передал ей похищенную из личной библиотеки книгу с автографом первого космонавта Земли Юрия Гагарина .
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