Песков: у РФ нет понимания, как Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания бывшего главы США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы.
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