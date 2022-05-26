stroimdom21

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Как построить энергоэффективный дом из газобетона?

Как построить энергоэффективный дом из газобетона?

В стране, где отопительный сезон длится в среднем 6-8 месяцев,  как ни крути, один из главных вопросов при строительстве — как сделать свой дом энергоэффективным Давайте разбираться, что предусмотреть, чтобы средства, затрачиваемые на энергоносители для системы отопления, не вылетали в «трубу» #БазаЗнаний_ДОМотПРОФИ Возводим теплые, но однослойные стены Для каждого региона существуют свои нормы по теплозащите зданий, которые определяют необходимый коэффициент сопротивления теплопередаче стенового материала.

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