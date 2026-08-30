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Cosmos Labs признала ошибку после взлома шести блокчейнов

Cosmos Labs признала ошибку после взлома шести блокчейнов

Cosmos Labs признала, что ранее неправильно оценила опасность уязвимости в программном обеспечении Cosmos EVM.

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