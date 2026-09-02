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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Хьюстона о возможном появлении клуба НХЛ в городе: «Мы готовы. Лига никогда не пожалеет, если предоставит нам франшизу. Мы точно будем лучше Остина»

Мэр Хьюстона Джон Уитмайр заявил, что город готов к возможному появлению в нем франшизы НХЛ.  В июне лига объявила о запуске 6-месячного процесса оценки целесообразности проекта создания второго клуба в Техасе.

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