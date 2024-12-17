Дошло до ультиматума: выяснилось, что дочка Заворотнюк требует от отца

Чернышев противится желаниям девочки начать спортивную карьеру. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Anatoly Lomokhov/Global Look PressТатьяна Навка поделилась редкими подробностями жизни младшей дочки Анастасии Заворотнюк.
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