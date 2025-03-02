Как Правильно Ухаживать за Кожей После 40 Лет: Комплексный Подход

Возраст 40 лет – это важный рубеж, когда кожа начинает претерпевать значительные изменения. Снижение выработки коллагена и эластина, замедление процессов регенерации, гормональные колебания – все это оставляет свой отпечаток.
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