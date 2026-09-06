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Самолет впервые провел 4 часа над океаном без GPS — в США испытали авианавигацию по магнитному полю Земли

Самолет впервые провел 4 часа над океаном без GPS — в США испытали авианавигацию по магнитному полю Земли

Embraer 170 впервые выполнил длительный полет без GPS В США испытали систему навигации MagNav, которая позволяет самолету определять свое положение без GPS, используя естественное магнитное поле Земли.

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