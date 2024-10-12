В Петербурге спустили на воду подлодку «Якутск»

На верфи в Петербурге состоялся торжественный спуск подлодки «Якутск» на воду. Эта субмарина стала заключительной в серии их шести многоцелевых кораблей, способных вести разведку и выполнять боевые задачи.
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