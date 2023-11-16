Марочко: на купянском направлении работает киевская военная прокуратура

В Харьков прибыли представители правоохранительных органов и ГШ ВФУ после многочисленных жалоб и обращения граждан на коррупцию в рядах украинской армии, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии