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ИА Регнум

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Reuters: взрывы прогремели в городе Сирик на юге Ирана

Reuters: взрывы прогремели в городе Сирик на юге Ирана

На юге Ирана в ночь на 14 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство Reuters. / Источник: Иван Шилов (с) ИА Регнум«Несколько взрывов были слышны в иранском городе Сирик», — говорится в сообщении.

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