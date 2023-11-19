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Чемпионат Великобритании 2023: Любитель Оливер Сайкс одержал выиграл первый матч в сезоне на рейтинговом турнире

Чемпионат Великобритании 2023: Любитель Оливер Сайкс одержал выиграл первый матч в сезоне на рейтинговом турнире

Оливер Сайкс победил Алфи Бёрдена, Робби МакГиган обыграл Фергала О’Брайена, Райан Дэвис нокаутировал Антона Казакова, любитель Дуэн Джонс выиграл у Мухаммеда Асифа,Стэн Муди одержал победу над любителем из Латвии Филипсом Калниньшем, Шон О’Салливан обыграл Байпат Сирипапорн, а Александр Урсенбахер и Луис Хиткоут также прошли во второй квалификационный раунд на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Оливер Сайкс (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.

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