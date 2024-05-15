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На Кубани должностные лица местной администрации не принимают мер по ликвидации стихийной свалки

На Кубани должностные лица местной администрации не принимают мер по ликвидации стихийной свалки

На Кубани должностные лица местной администрации не принимают мер по ликвидации стихийной свалкиВ Отрадненском сельском поселении Краснодарского края появилась стихийная свалка твердых коммунальных отходов.

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