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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов забил «Чикаго», набрав 1+1 во 2-м матче подряд. У него 10+6 в 35 играх в сезоне при полезности «+9»

Форвард «Далласа» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:1).

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