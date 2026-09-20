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Пункт-А

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Мэрия Астрахани ввела запрет на парковку еще на одном участке по улице Ленина

Мэрия Астрахани ввела запрет на парковку еще на одном участке по улице Ленина

Под новый запрет попали дорожные обочины вдоль храма иконы Божией Матери «Знамение».  Согласно свежей схеме организации движения, утвержденной постановлением городской администрации от 18 сентября, власти ввели жесткий запрет на стоянку и остановку транспорта вдоль Церкви Знамения по адресу улица Ленина, 7.

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