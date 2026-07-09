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Армия России разбила поезда с оружием ВСУ, горят заправки. Раскрыты цели атаки на Украину за сутки

Армия России разбила поезда с оружием ВСУ, горят заправки. Раскрыты цели атаки на Украину за сутки

Вооруженные силы (ВС) России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» ударили по железнодорожным локомотивам в Днепропетровской и Харьковской областях, заявила пресс-служба Министерства обороны в «Максе».

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