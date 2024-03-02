За год число ДТП на федеральных трассах в Адыгее сократилось сразу более чем на 20 процентов

За год число ДТП на федеральных трассах в Адыгее сократилось сразу более чем на 20 процентовПо итогам 2023 года число ДТП на федеральных автотрассах в Адыгее сократилось на 21,6% по сравнению с предыдущим периодом.
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