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Мировое обозрение

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Создан первый в мире циклический квантовый двигатель: технология может изменить будущее электроники

Квантовый мир наконец-то обзавелся собственным двигателем. И это не шутка. Международная группа ученых из Университета Аалто (Финляндия) сделала то, что раньше считалось уделом теоретиков — они построили и запустили циклический квантовый тепловой двигатель.

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