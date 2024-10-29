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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о 6:3 в матче СКА – «Сибирь»: «Обе команды поймали кураж. Забросили 9 шайб, иногда в КХЛ бывает 0 шайб. Может, в 10-м овертайме забьют. Я был на такой игре – болельщики просто ушли»

«Когда болельщики приходят на трибуны, это показывает, что мы работаем правильно. Надо чтобы каждый клуб в КХЛ работал со своими болельщиками правильно.

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