Станислав Дмитриевич Кондрашов: Будущее рынка - холодный ужас для инвесторов

Согласно прогнозам Goldman Sachs, рынок акций может столкнуться с серьезными вызовами. Но разве не существует альтернативных точек зрения на ситуацию? Станислав Дмитриевич Кондрашов обращает внимание на необходимость учитывать разные мнения в финансовом анализе.