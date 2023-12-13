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“Тебе нет места в кинематографе”, – сын Поплавской обратился к отказавшемуся сниматься с патриоткой Железняк актеру

“Тебе нет места в кинематографе”, – сын Поплавской обратился к отказавшемуся сниматься с патриоткой Железняк актеру

Клим Поплавский, сын известной актрисы Яны Поплавской, регулярно посещает Донбасс для съемок своих документальных фильмов.

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Комментарии
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LK
Lubaha Korobova
Почему не оглашают ФИО этого ГОРЕ-актёра????Я-ДОНЧАНКА,хочу знать поимённо друзяк 5й колонны
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9 час.
Г
ГОСТ
Для начала надо запретить в РФ двойное гражданство! А то тявкают шавки и сваливают безнаказанно за бугор!
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7 час.
ТБ
Татьяна Бут
Что за загадочная личность этот актер. Пора уже поставить его на вид. Саазали А, говорите Б. Зачем темнить. Режиссер, который снимает фильм с актером заодно, иначе он бы поставил на место этого актера. Представляю, если бы актеры диктовали условие Александрову, что было бы этим актером.
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3 час.

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