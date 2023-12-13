“Тебе нет места в кинематографе”, – сын Поплавской обратился к отказавшемуся сниматься с патриоткой Железняк актеру

Для начала надо запретить в РФ двойное гражданство! А то тявкают шавки и сваливают безнаказанно за бугор!

ТБ

Татьяна Бут

Что за загадочная личность этот актер. Пора уже поставить его на вид. Саазали А, говорите Б. Зачем темнить. Режиссер, который снимает фильм с актером заодно, иначе он бы поставил на место этого актера. Представляю, если бы актеры диктовали условие Александрову, что было бы этим актером.