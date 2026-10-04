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Удар «Грома»: как школьный учитель стал командиром спецотрядов

Удар «Грома»: как школьный учитель стал командиром спецотрядов

ФСБ опубликовала материалы из архивов советских спецслужб — документы, которые относятся к биографии партизанского командира Фёдора Озмителя, геройски погибшего в боях за освобождение Белоруссии в 1944-м.

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