Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепартамента

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что за все годы деятельности на своем посту не видел большего количества взаимосвязанных, многообразных и сложных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается его страна.
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