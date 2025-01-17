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Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепартамента

Блинкен выступил с прощальным обращением к сотрудникам Госдепартамента

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что за все годы деятельности на своем посту не видел большего количества взаимосвязанных, многообразных и сложных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается его страна.

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