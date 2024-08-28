Могут ли внешние признаки указать на низкое качество автомобильного бензина?

Некачественное моторное топливо все еще встречается на заправочных станциях. При этом никто не застрахован от того, что однажды вместо честно оплаченного АИ-95 получит жидкость, разительно от него отличающуюся.
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