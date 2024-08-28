Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Могут ли внешние признаки указать на низкое качество автомобильного бензина?

Могут ли внешние признаки указать на низкое качество автомобильного бензина?

Некачественное моторное топливо все еще встречается на заправочных станциях. При этом никто не застрахован от того, что однажды вместо честно оплаченного АИ-95 получит жидкость, разительно от него отличающуюся.

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