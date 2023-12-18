«Проблемы здесь, по сути, нет», — сколько ждут запчасти владельцы машин, рассказали в Fit Service

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал «Российской газете», что обычно ремонт автомобилей производится довольно быстро, а информация о том, что владельцы ждут запчасти месяцами не соответствует действительности.
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