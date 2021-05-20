Фонтанка

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«Чуть ли не по сотне гостей в день». Житель дома Бака открыл «квартиру-музей» — и теперь это проблема

«Чуть ли не по сотне гостей в день». Житель дома Бака открыл «квартиру-музей» — и теперь это проблема

Пандемия спровоцировала рост внутреннего туризма и нарушила привычный уклад жителей центра Петербурга, чьи дома давно стали своеобразной достопримечательностью.

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