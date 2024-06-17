ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РУССКИХ НА ФРОНТЕ И СКРЫТАЯ БОРЬБА БЕЛОУСОВА: ЗАЧЕМ НАМ "ПАУЗА" В ВОЛЧАНСКЕ, РАСКРЫЛ ЭКСПЕРТ

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о глобальной проблеме, которая сложилась в зоне специальной военной операции, - из-за этого могут сойти на нет любые попытки русской армии продвинуться вперёд, однако с этим идёт скрытая борьба руками нового главы МО Белоусова - каким образом? Аналитик объяснил, в чём тактическая задача "паузы" в боях под Волчанском и когда ВС России всё же начнут масштабное наступление.