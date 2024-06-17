МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Прямо фанфары, а не статья...Двоюродная племян...
  • Евгений Саваровский
    Современные руководители финов погубили страну, пусть пожинают свои "успехи" в НАТО.Финляндия решила ...
  • Александр Хироников
    Где деньги? Все заработанное в семью. Преемственность налицо: Отец — Герман Михайлович Силуанов (род. 25 февраля 1937...Где же деньги? Си...

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РУССКИХ НА ФРОНТЕ И СКРЫТАЯ БОРЬБА БЕЛОУСОВА: ЗАЧЕМ НАМ "ПАУЗА" В ВОЛЧАНСКЕ, РАСКРЫЛ ЭКСПЕРТ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РУССКИХ НА ФРОНТЕ И СКРЫТАЯ БОРЬБА БЕЛОУСОВА: ЗАЧЕМ НАМ "ПАУЗА" В ВОЛЧАНСКЕ, РАСКРЫЛ ЭКСПЕРТ

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о глобальной проблеме, которая сложилась в зоне специальной военной операции, - из-за этого могут сойти на нет любые попытки русской армии продвинуться вперёд, однако с этим идёт скрытая борьба руками нового главы МО Белоусова - каким образом? Аналитик объяснил, в чём тактическая задача "паузы" в боях под Волчанском и когда ВС России всё же начнут масштабное наступление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх