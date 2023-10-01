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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Абдурахманов: «В своей школе я предупредил всех: если услышу хоть одно матерное слово в отношении детей, тренер уходит с работы моментально»

Абдурахманов — глава Федерации фигурного катания Москвы и владелец школы «Армия фигурного катания».  — Вы же наверняка смотрели видео, на котором бывший тренер «Армии фигурного катания» Юлия Лавренчук бьет ребенка? — Конечно.

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