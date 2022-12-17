Шнякин о критике зрителей: «Что творилось после Аргентины с Голландией! «Хватит вылизывать Месси», «Хватит дрочить на голландцев». Шутим, что Лео не надо мыться после репортажей»

Шнякин о критике зрителей: «Что творилось после Аргентины с Голландией! «Хватит вылизывать Месси», «Хватит дрочить на голландцев». Шутим, что Лео не надо мыться после репортажей»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о претензиях зрителей к его работе. «Общение со зрителями – отдельная глава.

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