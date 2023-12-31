Такого Красная площадь не видела давно: Арзамасова поддержала мужа в царских одеждах

В честь 130-летия ГУМа на катке прошло фееричное шоу, созданное Ильей Авербухом. Илья Авербух и Евгения Медведева РИА НОВОСТИ В честь 130-летия ГУМа на катке на Красной площади прошло фееричное шоу, созданное Ильей Авербухом.