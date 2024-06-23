ЗА РУЛЕМ ФЕСТ стал площадкой для серьезных разговоров о будущем российского авторынка

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ - это не только развлекательное автомобильное мероприятие, но и возможность встретиться с представителями крупных брендов для плодотворных бесед на важные темы, касающиеся автомобильного рынка России.
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