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Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Никто из официальных лиц, включая премьер-министра Японии и мэра Хиросимы, в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
а что вы хотели от узкоглазых подстилок
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1 м.