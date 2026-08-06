Никто на церемонии в Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Никто из официальных лиц, включая премьер-министра Японии и мэра Хиросимы, в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.
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