В старости мужчине больше всего нужна хорошая жена

Майя Maja Мне и моему мужу отец как-то сказал, чтобы в старости у тебя была хорошая жена, надо прожить с ней всю жизнь. Пережить радости и беды, болезни и похороны, достижения и провалы. Хорошие супруги те, кому не только есть о чем поговорить друг с другом, но и помолчать. Да и хорошую жену, как и хорошую старость, нужно заслужить. Прочитала как-то на стороннем форуме как одна жительница Питерской коммуналки рассказывала, что соседка ее, которая гадила всем соседям всю жизнь, начала прощения у всех перед смертью просить. Боялась, что умирать ей будет больно. Получается, что и хорошую смерть тоже надо заслужить. И об этом надо мужчинам тоже помнить.

lenivka Уже больше месяца ездим с мужем на такси по врачам.Одного не отпускаю,артроз,ходит с костылями.Захожу к врачам вместе с ним.Забираю рецепты,хожу в аптеки,записываюсь к узким специалистам.А ведь мы одногодки.