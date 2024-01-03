Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Так говорил герой фильма «Белое солнце пустыни».
В старости мужчине больше всего нужна хорошая жена
Комментарии
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Майя Maja
Мне и моему мужу отец как-то сказал, чтобы в старости у тебя была хорошая жена, надо прожить с ней всю жизнь. Пережить радости и беды, болезни и похороны, достижения и провалы. Хорошие супруги те, кому не только есть о чем поговорить друг с другом, но и помолчать. Да и хорошую жену, как и хорошую старость, нужно заслужить. Прочитала как-то на стороннем форуме как одна жительница Питерской коммуналки рассказывала, что соседка ее, которая гадила всем соседям всю жизнь, начала прощения у всех перед смертью просить. Боялась, что умирать ей будет больно. Получается, что и хорошую смерть тоже надо заслужить. И об этом надо мужчинам тоже помнить.
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1 д.
lenivka
Уже больше месяца ездим с мужем на такси по врачам.Одного не отпускаю,артроз,ходит с костылями.Захожу к врачам вместе с ним.Забираю рецепты,хожу в аптеки,записываюсь к узким специалистам.А ведь мы одногодки.
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21 час.
F I
Боливар не выдержит двоих... Женщинам пенсионеркам (одиноким ,вдовам ) самостоятельным и независимым не больно то и нужно совместное сожительство с мужчинами кому под и за 70 -ть годков... И действительно , старички имея свою жилплощадь желают в знакомстве что бы "кто то был под боком" и полноценно готовил еду (ну и само собою всё остальное по ведению домашнего хозяйства ). В основном на это идут пенсионерки которые желают оставить свое жилье в котором с ними проживают если не дети ,то уже взрослые внуки от которых нет тишины и покоя.Как то так.
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2 час.
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