Траур живота: почему нужно сказать «нет» разгрузочным дням

Контролировать режим питания — довольно сложная задача, ведь в мире так много соблазнов. При виде разноцветных сладостей, ароматной выпечки и жирных бургеров на прилавках не все могут удержаться от покупки.
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