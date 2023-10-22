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Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела

Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела

Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, критическое снижение или же повышение температуры тела может означать, что в нем происходят опасные для жизни процессы.

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