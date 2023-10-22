Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, критическое снижение или же повышение температуры тела может означать, что в нем происходят опасные для жизни процессы.
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