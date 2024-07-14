Фигуристка Александра Трусова решила возобновить карьеру

Последний раз она выступала в 2022 году Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о возвращении в большой спорт серебряного призера Олимпиады 2022 года, фигуристки Александры Трусовой, передает ТАСС.
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