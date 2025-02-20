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Царьград

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Два самолёта столкнулись в американском штате Аризона: есть погибшие

Два самолёта столкнулись в американском штате Аризона: есть погибшие

Аэропорт Марана оказался не оборудован диспетчерской вышкой.В результате авиакатастрофы в аэропорту города Марана, расположенного в штате Аризона, США, по меньшей мере два человека погибли.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
В этом тоже Путин виноват! А ведь так пиндосы и напишут в своих газетах!
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