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Генералов Росгвардии заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

Главная военная прокуратура заподозрила семерых старших офицеров Росгвардии в махинациях на почти две сотни миллионов рублей, связанных с внедрением в структуре внутренних войск (ВВ) МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».

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