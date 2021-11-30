Генералов Росгвардии заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

Главная военная прокуратура заподозрила семерых старших офицеров Росгвардии в махинациях на почти две сотни миллионов рублей, связанных с внедрением в структуре внутренних войск (ВВ) МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».