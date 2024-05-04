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Свежие комментарии

Барды Никитины объяснили болезнью отмену своего концерта в Москве

Пожилые барды Сергей и Татьяна Никитины, которые уехали в США после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, быстро отреагировали на сообщения в СМИ об отмене своего концерта в Москве, запланированного на 13 июня в Центре бардовской песни.

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