Барды Никитины объяснили болезнью отмену своего концерта в Москве

Пожилые барды Сергей и Татьяна Никитины, которые уехали в США после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, быстро отреагировали на сообщения в СМИ об отмене своего концерта в Москве, запланированного на 13 июня в Центре бардовской песни.
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